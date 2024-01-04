Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın çıktı

Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep- Kilis kara yolu Yeşil Vadi Kavşağı yakınındaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Bölgede etkili olan sağanak ve yoğun sis, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.