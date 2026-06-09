Haberler

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın

Gaziantep'te tekstil fabrikasında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'teki 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, kısa sürede büyük alana yayıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışıyor.

GAZİANTEP'te tekstil fabrikasında yangnı çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Kentte, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, dronla da görüntülendi.

Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı