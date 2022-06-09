Gaziantep'te tefecilik ve dolandırıcılık soruşturmasının firari 2 şüphelisi yakalandı - Haberler

Gaziantep'te 24 Mayıs'ta düzenlenen tefecilik ve dolandırıcılık operasyonunun firarisi 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "POS tefeciliği" suçlarının engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda yakalanamayan 2 şüpheliden H.Y. kent merkezinde, yurt dışında olan S.B. ise İzmir'den yurda giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Gaziantep'te 24 Mayıs'ta 6 adrese düzenlenen operasyonda 23 bin 245 lira, 14 cep telefonu, 6 POS cihazı, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kart kopyalama cihazı ile çok sayıda banka kartı, kimlik belgesi ve doküman ele geçirilmiş, 24 zanlıya ait 177 banka hesabına el koyma işlemi başlatılmıştı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklanmıştı.