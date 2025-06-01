Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Gaziantep'te Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
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Gaziantep'te jandarma, tefecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda birçok belge ve değerli eşya ele geçirildi.

Gaziantep'te gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çek, senet dolandırıcılığı ve tefecilik yapanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonla M.B, N.B, H.İ.B, O.O. ve Y.Ö'yü yakaladı.

Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 81 farklı şahıs isimlerine yazılı senet, 100 boş senet, ziynet eşyası, 33 farklı kişi ve bankalara ait banka kartı, 32 çek fotokopisi, 7 boş çek koçanı, 11 tapu, 41 farklı kişilere ait kaşe, 6 pos cihazı, 5 usb bellek ve hafıza kartı, 2 cep telefonu ve sim kartı, dizüstü bilgisayar, hesap defteri ve banka dekontu ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait 8 motorlu araç, 4 daire, villa, arsa, tarla, banka hesaplarında bulunan bir miktar para ve nakit paraya el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, H.İ.B ve O.O çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. N.B. ve Y.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Valilik tarafından paylaşılan görüntülerde jandarma ekiplerinin belirledikleri adreslerde arama yapması, aramalarda çek senet ve bir miktar para bulması ile yakalanan şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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