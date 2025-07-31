Gaziantep'te Taşlı ve Sopalı Kavga: 1 Yaralı, 1 Tutuklu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde A.Ş. ve M.Z.K. arasında çıkan tartışma taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavada yaralanan A.Ş., hastaneye sevk edilirken, M.Z.K. tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde taşlı ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli ise tutuklandı.
Kırsal Elbistanhöyüğü Mahallesi'nde A.Ş. ve M.Z.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Olayda yaralanan A,Ş, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.Z.K ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel