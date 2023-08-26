Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren kadın tutuklandı
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Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
Gaziantep'te, tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın, tutuklandı.
Kozanlı Mahallesi Soğanlı Bucak Sokak'ta dün bilinmeyen nedenle tartıştığı İbrahim Patlar'ı (45) bıçaklayan Mevlüde B'nin sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel