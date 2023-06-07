Gaziantep'te Tarım Arazisinde Yangın: 1275 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan yangın karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Karasu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle buğday ekili tarlada yangın çıktı. Yaklaşık 4 saat süren çalışma ile kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1275 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.