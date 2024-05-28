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Gaziantep'te tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda işletme ve çevresindeki araçlar kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 itfaiye aracıyla yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle işletme ve çevresindeki 2 iş makinesi, 2 otomobil ve bir kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin soğutma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

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