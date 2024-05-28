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Gaziantep'te tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede yangın çıktı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan bir işletmede tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarım aletleri ve sulama sistemlerinin bulunduğu işletmede çıkan yangına müdahale ediliyor.

Atatürk Mahallesi'nde sulama sistemleri ve tarım aletleri üzerine faaliyet gösteren bir işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, işletmenin yanında bulanan araçlara da sıçrayan yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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