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Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketler Kapatıldı

Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürün Satan Marketler Kapatıldı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını korumak adına denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen zincir marketin 2 şubesinin 3 gün kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığı ile oynanmasına müsaade etmeyeceklerini belirtti.

Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Büyük ya da küçük iş yeri demeden denetimler yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün satışı yapan bir zincir marketin 2 şubesini 3 gün süreyle mühürledi. Halkımızın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Denetimlerimiz kesintisiz ve kararlılıkla devam edecek."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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