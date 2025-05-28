Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market ve Okul Kantini Kapatıldı

Gaziantep'te Tarihi Geçmiş Ürün Satan Market ve Okul Kantini Kapatıldı
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir market şubesi ve bir okul kantini 3 gün süreyle kapatıldı. Belediye Başkanı, sağlıksız ürünlere karşı denetimlerin sıklaştırılacağını açıkladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir zincir market şubesi ve bir okul kantinin 3 gün kapatılmasına karar verildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu tür ihlallere kesinlikle göz yummayacaklarını belirtti.

Özellikle çocukların eğitim ortamlarında sağlıksız ve tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Hem zincir marketlerde hem de okul kantinlerinde yapılan bu denetimler periyodik olarak devam edecek. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu kapsamda bir zincir market şubesi ve bir okul kantini 3 gün süreyle kapatılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin özellikle okul kantinleri, marketler, fırınlar ve gıda üretimi yapan işletmelerde denetimlerini sıklaştıracağını belirterek, "Şahinbey Belediyesi yetkilileri, vatandaşların şüpheli durumlarda Alo 153 Zabıta Hattı'nı arayarak ihbarda bulunabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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