Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tarihi eser satmak istendiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, tarihi eser taşındığı belirtilen, plakası açıklanmayan aracı Şahinbey ilçesinde durdurdu. Yapılan aramada; tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan şüpheliler, emniyete götürülürken, 7 obje ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title