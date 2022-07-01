Gaziantep'te tarihi eser operasyonu GAZİANTEP'te, polisin operasyonunda çok sayıda tarihi eserle tablo ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. GAZİANTEP'te, polisin operasyonunda çok sayıda tarihi eserle tablo ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin elinde tarihi eser bulunduğu ve piyasaya sürmek istediği bilgisine ulaştı. Başlatılan çalışmada kimliği saptanan şüphelinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 2 bin 751 sikke, 568 tarihi eser niteliğinde obje, 5 tarihi eser nitelikli kitap, 4 tarihi eser nitelikli tablo, 3 el işlemeli kama, 5 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 431 mermi ele geçirildi. El konulan tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüphelinin emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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