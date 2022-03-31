Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta tarihi eser olarak değerlendirilen 7 obje ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haberler

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