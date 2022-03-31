Gaziantep'te tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı.

Ekipler, araçta tarihi eser olarak değerlendirilen 7 obje ele geçirdi, 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.