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Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok

Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok
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Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğindeki 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen iki adreste arama yaptı.

Aramalarda, tarihi eser olarak değerlendirilen 3 bin 127 sikke, 110 tarihi obje, 6 el dedektörü, yeraltı algılama radarı, ruhsatsız av tüfeği ile 48 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalar, tarihi eser olarak değerlendirilen sikke ve objelerin ele geçirilmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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