Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Bin 51 Gümüş Sikke Ele Geçirildi
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen İ.A. ve S.D'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada, tarihi eser niteliğinde 2 bin 51 gümüş sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.