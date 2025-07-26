Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı: 80 Sikke ve 14 Obje Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tarihi eser niteliğinde 80 sikke ve 14 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreste yaptıkları aramada, 80 sikke ile 14 tarihi obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.