Gaziantep'te Tarihi Eser Kaçakçılığı: 2 Mozaik Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, tarihi eser niteliğinde 2 mozaik ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda tarihi eser satmaya çalışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda E.Ç'ye ait araçta yapılan aramada 62-74 santimetre ve 87-92 santimetre boyutlarında 2 mozaik ele geçirildi.

Tarihi eser niteliğindeki mozaikler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında koruma altına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ç, M.B. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
