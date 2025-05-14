Gaziantep'te Taraftarları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı
Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giden taraftarların bulunduğu otobüs, kar nedeniyle yoldan çıkarak yan yattı. Camdan çıkarak kurtulan taraftarlar, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından ısıtıldı.
CAMDAN ÇIKTILAR
Gaziantep'te oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izlemeye giderken kendilerini taşıyan otobüsün kar nedeniyle yoldan çıkıp yan yattığı kazada taraftarlar camdan çıkarak kurtuldu. Bölgeye sevk edilen ekipler, üşüyen yolculara yardım etti. Yolcular ambulanslara alınarak ısıtılırken, otobüs bulunduğu yerden traktörle çıkartıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel