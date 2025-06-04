Gaziantep'te Tanker Patladı: Bir Kişi Yaralandı

Gaziantep'te Tanker Patladı: Bir Kişi Yaralandı
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Nizip ilçesindeki bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada Bekir A. yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Bekir A.'nın (27), üzerine çıkıp ağzında sigara ile kapağını açtığı tankerde patlama meydana geldi. Savrulan Bekir A. yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Nizip Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında meydana geldi. Bekir A., üzerine çıktığı kendisine ait tankerinin kapaklarını temizlik yapmak amacıyla açtıktan kısa süre sonra patlama oldu. Patlamanın etkisi ile Bekir A., tankerin üzerinden metrelerce savrularak yere düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bekir A., Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bekir A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAY KAMERADA

Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bekir A.'nın tanker üzerinde çalışırken ağzında sigara ile kapağı kaldırdığı ve ardından patlama meydana geldiği görüldü. Bekir A.'nın patlamanın etkisi ile metrelerce savrulduğu da kameralara yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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