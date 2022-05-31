Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü - Haberler

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamiri yapıldığı sırada kamyonun alev almasıyla yaralan işçi hayatını kaybetti.

İlçedeki sanayi sitesinde bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kaynak sırasında kıvılcımların kamyonun yakıt deposuna sıçraması nedeniyle çıkan yangında yaralanan ve ambulansla Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişiden Muhammed Ş. 5 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Muhammed Ş'nin cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İş yeri sahibi Abdulkair G'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçramış, çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, önce Nizip Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralıları daha sonra Gaziantep'teki hastanelere sevk etmişti.