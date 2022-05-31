Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü

AA - Fırat Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te tamiri yapılan kamyonun alev alması sonucu işçi öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamiri yapıldığı sırada kamyonun alev almasıyla yaralan işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde tamiri yapıldığı sırada kamyonun alev almasıyla yaralan işçi hayatını kaybetti.

İlçedeki sanayi sitesinde bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kaynak sırasında kıvılcımların kamyonun yakıt deposuna sıçraması nedeniyle çıkan yangında yaralanan ve ambulansla Gaziantep'teki 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan 2 kişiden Muhammed Ş. 5 günlük yaşam mücadelesini yitirdi.

Muhammed Ş'nin cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

İş yeri sahibi Abdulkair G'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede 26 Mayıs'ta kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçramış, çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, önce Nizip Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralıları daha sonra Gaziantep'teki hastanelere sevk etmişti.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı Gaziantep Mayıs işçi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title