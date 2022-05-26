Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı

AA - İrfan Aydoğdu - Güncel
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Gaziantep'te tamiri yapılan kamyon alev aldı, 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tamiri yapılan bir kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, tamiri yapılan bir kamyonun alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nizip Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede, kamyona kaynak yapıldığı sırada kıvılcımlar yakıt deposuna sıçradı.

Çıkan yangında iş yeri sahibi Abdulkair G. ile yanında çalışan Muhammed Ş. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Gaziantep'teki hastanelere sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde söndürdü.

AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Haberler

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