Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Fezali Pamuk idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Dutluca Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Yusuf Kanpolat olay yerinde hayatını kaybetti.

Pamuk ve Kanpolat'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Dutluca Mahallesi, Gaziantep, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title