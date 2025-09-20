Haberler

Gaziantep'te Taksi Şoförünü Gasp Eden 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir taksi şoförünü gasp ve darbeden gözaltına alınan 4 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği operasyonda şüphelileri yakaladı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
