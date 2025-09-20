Gaziantep'te Taksi Şoförünü Gasp Eden 4 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te taksi şoförünü gasp ve darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yolcu alma verme olayı yüzünden bir taksi şoförünü gasp ve darbeden 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.