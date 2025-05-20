Gaziantep'te Taksi Şoförüne Bıçaklı Saldırı

Gaziantep'te Taksi Şoförüne Bıçaklı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir taksi şoförü, müşteri olarak aldığı kişiyle tartıştıktan sonra defalarca bıçaklandı. Şüpheli, araç içi kamera görüntüleriyle tespit edilerek yakalandı. Yaralı taksi şoförü hastaneye kaldırıldı.

GAZİANTEP'te taksi şoförü Hüseyin Y.'yi çıkan tartışmada defalarca bıçaklayarak yaralayan şüpheli M.G., araç içi kamera görüntülerinden kimliği tespit edilip yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. Taksi şoförü Hüseyin Y. ile aracına müşteri olarak aldığı M.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., M.G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. yaralandı. Hüseyin Y.'nin bıçaklanma anı ise taksinin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırganın, Hüseyin Y.'yi defalarca bıçakladığı ve araçtan ittiği görüldü.

Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Hüseyin Y., buradan da Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yüz tanıma sisteminden kimliğini tespit ettiği şüpheli M.G.'yi kamera ve saha araştırması sonucu suç aleti ile birlikte yakaladı.

M.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı

İBB'ye 3. dalga operasyon! Kritik isim dahil çok sayıda gözaltı
Diddy'nin otel odası ortaya çıktı: Kanıt niteliğinde görüntüler şok etti!

Diddy'nin skandal otel odası ortaya çıktı! Kanıt niteliğinde görüntü
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vestel'in 2 bin kişiyi işten çıkarma sebebi belli oldu

Nedeni tahmin edilenden çok farklıymış
Kırmızı bültenle aranan 4 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Bakan Yerlikaya gelişmeyi bu fotoğrafla duyurdu
Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı

Üç büyük ülke İsrail'e Gazze operasyonlarını durdurma uyarısı yaptı
Kilosu 1000 liradan satılan ürün 150 ailenin en önemli geçim kaynağı

Kilosu 1000 liradan satılan ürün, 150 ailenin geçimini sağlıyor
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Uçan arabaların piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu
Ailesi suç duyurusunda bulunmuştu: Fatma Girik'in ölümünde karar açıklandı

Fatma Girik'in ölümüne dair karar belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.