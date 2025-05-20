Gaziantep'te Taksi Şoförü Yaralandı, Zanlı Yakalandı
Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracının içinde tartıştığı bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Olayla ilgili olarak zanlı M.G., polis tarafından yakalandı.
Gaziantep'te taksi şoförünü araç içerisinde yaralayan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde taksi şoförü H.Y'nin aracının içerisinde darbedilerek, kesici aletle yaralanmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren kişinin M.G. olduğunu belirleyen ekipler, suç aletiyle şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.
Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlı M.G'nin önce H.Y. ile tartışması ardından bıçaklama anı yer alıyor.
Görüntülerde yaralanan H.Y'nin aynı araçla meslektaşları tarafından hastaneye götürüldüğü görülüyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel