Gaziantep'te Taksi Şoförü Bıçaklı Saldırıya Uğradı

Gaziantep'te Taksi Şoförü Bıçaklı Saldırıya Uğradı
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Gaziantep'te bir taksi şoförü, aracına binen yolcu ile yaşadığı tartışma sonrası defalarca bıçaklandı. Saldırgan kaçarken, yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP'te taksi şoförü Hüseyin Y., aracına binen yolcu tarafından yaşanan tartışma sırasında defalarca bıçaklandı. Yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y. hastaneye kaldırılırken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, taksi şoförü Hüseyin Y., ile aracına aldığı ve ismi öğrenilemeyen yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Y., yolcunun önce sözlü sonra da bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda yüzünden ve boynundan yaralanan Hüseyin Y., ağır yaralandı. Saldırgan kaçarken, Hüseyin Y. ise olay yerinden gelen taksici bir arkadaşı tarafından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Hüseyin Y., buradaki müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Hüseyin Y.'nin bıçaklanma anı ise taksi içerisindeki kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın Hüseyin Y.'yi defalarca bıçaklaması ve aracın içerisinden aşağı ittirmesi görüldü.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganın kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: GAZİANTEP- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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