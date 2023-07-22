Gaziantep'te Taksi Kazası: 5 Yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yayalara ve elektrik direğine çarptı. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, önce yayalara daha sonra elektrik direğine çarptı. Feci kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesinde meydana geldi. A. A. idaresindeki 27 T 0847 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen Salih A., Hamsey A. ve Fatma G. çarptı. Daha sonra evlerin önündeki duvarları yıkarak elektrik direğine çarparak duran ticari takside ise 2 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasına ve Şehitkamil Devlet Hastanelerine kaldırdı.

Olay ile ilgili inceleme devam ediyor. - GAZİANTEP