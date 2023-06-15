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Gaziantep'te taklit ürün operasyonu: 14 bin 44 adet ürün ele geçirildi

Gaziantep'te taklit ürün operasyonu: 14 bin 44 adet ürün ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir adrese yapılan baskında bilinen markaların taklit edildiği 14 bin 44 adet ürün ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen taklit ürünler imha edilecek.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir adrese yapılan baskında bilinen markaların taklit edildiği 14 bin 44 adet ürün ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube ekiplerince Şehitkamil ilçesi İncilikaya Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskında, yapılan aramalarda ise çeşitli markalara ait taklit temizlik ürünleri ele geçirildi. Ele geçirilen 14 bin 44 adet taklit ürüne imha etmek üzere el koyan ekipler, olayla ilgili yasal işlem başlattı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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