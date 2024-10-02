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Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla atan otomobilin sürücüsü öldü.

Yusuf Sezer (25) idaresindeki 27 ABL 567 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Sezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sezer'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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