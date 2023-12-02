Gaziantep'te TAG Otoyolunda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Gaziantep'te yapılan denetimlerde TAG otoyolunda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 3 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'te Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda yapılan denetimlerde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TAG otoyolunda uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, 651 aracı ve 2 bin 10 kişiyi sorguladı, araçlardaki aramada, 1kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 120 gram sıvı uyuşturucu, 15 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.