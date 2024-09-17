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Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda Tır Çarpışması: 1 Yaralı

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Gaziantep'te Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen tır kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol 2 saatliğine kapanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'te, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

TAG Otoyolu'nun kuzey gişeleri çıkışında Ramazan G. (30) idaresindeki 03 VR 067 plakalı tır ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 DDU 54 plakalı tır çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ramazan G, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan TAG Otoyolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel

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