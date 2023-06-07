Gaziantep'te Şüpheli Şahsın Üzerinden Ruhsatsız Tüfek Çıktı

Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tüfek çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı ve Mahalle Bekçileri ekipleri, durumundan şüphe duyulan bir şüpheli şahsı durdurdu. Durdurulan şüpheli şahıs üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili C. N. İsimli şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli C. N. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.