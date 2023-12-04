Gaziantep'te sulama havuzunda çocuk boğuldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çocuk, sulama havuzuna girerek boğuldu. Olayda hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzuna giren çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Ömer Halis Yılmaz (7), mahalledeki sulama havuzundaki ördeği fark ederek yakalamak için suya girdi.

Bir süre sonra Yılmaz'ın suda çırpındığını fark eden arkadaşları, durumu ailelerine bildirdi.

Aile fertlerinin sudan çıkardığı Yılmaz'ın bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.