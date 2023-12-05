Gaziantep'te sulama havuzunda boğulan çocuk toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzuna girerek boğulan ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi. Olayda hayatını kaybeden Ömer Halis Yılmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze namazının ardından Yılmaz, Güngören Mahallesindeki asri mezarlıkta defnedildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sulama havuzuna girerek boğulan ve hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi.

Dün meydana gelen olayda, mahalledeki sulama havuzundaki ördeği fark ederek yakalamak için suya giren ve hayatını kaybeden Ömer Halis Yılmaz'ın (7) cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Yılmaz'ın cenazesi, Güngören Mahallesindeki asri mezarlıkta öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve yakınlarıyla vatandaşlar katıldı.