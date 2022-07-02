Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi 235. Sokak'ta E.K. ve E.A'yı çalıntı malzemeyi araca yüklerken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, zanlıların bir araca çalıntı eşya yüklemesi, olay yerinden kaçmaya çalışması ve polis tarafından suçüstü yakalanma anı yer alıyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title