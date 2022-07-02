Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan iki zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2. Organize Sanayi Bölgesi 235. Sokak'ta E.K. ve E.A'yı çalıntı malzemeyi araca yüklerken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan güvenlik kamera kayıtlarında, zanlıların bir araca çalıntı eşya yüklemesi, olay yerinden kaçmaya çalışması ve polis tarafından suçüstü yakalanma anı yer alıyor. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Organize Sanayi Bölgesi Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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