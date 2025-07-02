Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama

Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 6 Tutuklama
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Gaziantep'te jandarma, senet dolandırıcılığı, tefecilik ve yağma suçlarına karışan 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, operasyon sırasında ele geçirilen malzemeler arasında ruhsatsız tabancalar ve büyük miktarda nakit para yer aldı.

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, senet dolandırıcılığı, tefecilik ve yağma suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen 10 adrese düzenledikleri operasyonda, M.D, C.M, M.D, D.D, R.Ç, E.R. ve M.S.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, adres ve araçlarında arama yapan ekipler, 159 senet,12 satış sözleşmesi, ?118 bin 78 lira nakit para, ?24 çek, 18 banka kartı, ?3 bono, ?4 tapu, ?kaşe, ?2 pos cihazı, ?8 telefonu ile sim kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 676 tabanca fişeği ve ?2 hesap defteri ele geçirdi.

Zanlıların, mağdurlardan yaklaşık 50 milyon lira değerinde faiz adı altında para, çek, araç ve arsalarını aldıkları, faizi ödemek istemeyen mağdurları ise silah kullanarak yağmaladıkları tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı C.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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