Son dakika haber! GAZİANTEP'TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika haber! GAZİANTEP'TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre GAZİANTEP'te, organize suç örgütü kurup, yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

GAZİANTEP'te, organize suç örgütü kurup, yağma ve tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suç örgütü kurarak yağma ve tefecilik yapan şebekeyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takiple kimliklerini belirlediği şüphelilerin bulunduğu 19 adrese, geçen çarşamba günü, eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda yapılan aramalarda silah, çek ve senetler ele geçirildi, 16 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki sorgulamalarının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'yağma', 'tefecilik' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanıp cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Son dakika haber! GAZİANTEP'TE SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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