Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik "Sis" adlı operasyon düzenledi.

Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ise 4 bin 184 gümrük kaçağı sigara, 7 cep telefonu ve bir hesap defteri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.