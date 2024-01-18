Gaziantep'te suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda, 9 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 4 bin 184 gümrük kaçağı sigara, 7 cep telefonu ve bir hesap defteri ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütüne yönelik "Sis" adlı operasyon düzenledi.
Merkez Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde 9 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada ise 4 bin 184 gümrük kaçağı sigara, 7 cep telefonu ve bir hesap defteri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.