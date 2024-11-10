Gaziantep'te Sonbahar Renkleri Parkları Şenlendiriyor

Gaziantep'teki parklarda sonbahar renkleri hakim oldu.

Sanayisi ve ticaretinin yanı sıra özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla turizm pastasından daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep'te, özellikle mesire alanlarında sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Gaziantep, sonbaharın gelmesiyle göz kamaştırıcı manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kent merkezinde bulunan Kavaklık Parkı'nda, güz renkleri hakim oldu.

Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazı vatandaşlar da park içerisinde bulunan oturma alanlarında sohbet ederek sonbaharın tadını çıkardı.

Vatandaşlardan Şeref Yirli, AA muhabirine, özellikle sonbaharın gelmesiyle Kavaklık Parkı'nda zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "Bu ayda koşmayı çok seviyorum. Sonbahar, sanat diyebilirim." ifadesini kullandı.