Gaziantep'te soluk borusuna ceviz kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü
AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, soluk borusuna ceviz parçası kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, soluk borusuna ceviz parçası kaçan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mavikent Mahallesi'nde dün akşam ceviz yerken oğulları Metin Ufuk'un nefes alamadığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
AA / Fırat Özdemir - Güncel