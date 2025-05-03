Gaziantep'te Solarpark Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı

Gaziantep'te yapılan Solarpark Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile yapımı devam eden 27 megavatlık Solarpark Projesi'nin ilk etabı olan Deredüzü Mahallesi'ndeki 11 megavatlık güneş enerji santrali hizmete girdi.

Projeyle, Doğanca Mahallesi'nde 6, Köksalan Mahallesi'nde ise 10 megavat kapasitesi olan santrallerin yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 45 bin 900 megavat elektrik üretilmesi ve 28 bin tona yakın emisyon salınımının azaltılması hedefleniyor.