Gaziantep'te Solarpark Projesi'nin İlk Etabı Tamamlandı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve EBRD işbirliğiyle hayata geçirilen 27 megavatlık Solarpark Projesi'nin ilk etabı olan 11 megavatlık güneş enerji santrali hizmete girdi. Proje ile yıl sonunda ek santrallerin devreye girmesiyle 45 bin 900 megavat elektrik üretilmesi ve emisyon salınımında önemli bir azalma hedefleniyor.
Gaziantep'te yapılan Solarpark Projesi'nin ilk etabı tamamlandı.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliği ile yapımı devam eden 27 megavatlık Solarpark Projesi'nin ilk etabı olan Deredüzü Mahallesi'ndeki 11 megavatlık güneş enerji santrali hizmete girdi.
Projeyle, Doğanca Mahallesi'nde 6, Köksalan Mahallesi'nde ise 10 megavat kapasitesi olan santrallerin yıl içinde hizmete girmesi planlanıyor.
Projenin tamamlanmasıyla yılda yaklaşık 45 bin 900 megavat elektrik üretilmesi ve 28 bin tona yakın emisyon salınımının azaltılması hedefleniyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel