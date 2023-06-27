Gaziantep'te sokakta tabancayla vurulan otomobil tamircisi hayatını kaybetti

Gaziantep'te sokakta tabancayla vurulan otomobil tamircisi Doğan Gürtekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GAZİANTEP'te, sokakta tabancayla vurulan otomobil tamircisi Doğan Gürtekin (30), tedavi gördüğü hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 16 Haziran'da, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil tamirciliği yapan, 2 çocuk babası Doğan Gürtekin ile henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişiler arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gürtekin, tabancayla vuruldu. Gürtekin, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, Gürtekin'in vuran şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.