Gaziantep'te sokakta oynayan çocuk, merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı. Gaziantep'te iki grup arasındaki silahlı kavga sırasında sokakta oynarken vücuduna mermi isabet eden çocuğun yaşamını yitirmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi'nde, dün iki grup arasında bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında sokakta oyun oynayan ve vücuduna mermi isabet eden 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin ağır yaralandı. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Hüseyin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Fırat Özdemir - Güncel Şehitkamil Gaziantep kavga Güncel Haberler

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