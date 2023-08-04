Gaziantep'te sokakta bırakılan odunlar yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, sokakta bırakılan ve bilinmeyen nedenle yanan odunlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, sokakta bırakılan ve bilinmeyen nedenle yanan odunlar, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın,sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Usta'ya ait evin önündeki odunlar henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.