Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik operasyonda 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sokak satıcılarına yönelik 26 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.