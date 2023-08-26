Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik operasyonda 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sokak satıcılarına yönelik 26 kilogram skunk ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik operasyonda 26 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı.
Ekipler bir ikamette 26 kilogram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel