Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 1 kilo 122 gram metamfetamin, 290 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel