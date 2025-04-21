Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Gaziantep'te Sokak Ortasında Tartışma: Bir Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü

Gaziantep'te Sokak Ortasında Tartışma: Bir Kişi Av Tüfeğiyle Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te bir tartışma sırasında av tüfeğiyle vurulan 47 yaşındaki Hayri Taşkın, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

GAZİANTEP'te sokak ortasında çıkan tartışmada Hayri Taşkın (47), av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Taşkın, yolda yürürken karşılaşıp, tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayri Taşkın, kurtarılamadı. Taşkın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.