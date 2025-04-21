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Gaziantep'te Sokak Ortasında Av Tüfeğiyle Cinayet

Gaziantep'te Sokak Ortasında Av Tüfeğiyle Cinayet
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Gaziantep'te bir tartışma sonucu 47 yaşındaki Hayri Taşkın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te sokak ortasında çıkan tartışmada Hayri Taşkın (47), av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Taşkın, yolda yürürken karşılaşıp, tartıştığı kişi ya da kişiler tarafından av tüfeği ile vuruldu. Şüpheli ya da şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hayri Taşkın, kurtarılamadı. Taşkın'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olay ile ilgili çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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