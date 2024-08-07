Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Sokak Hayvanları İçin Doğal Yaşam Alanı Oluşturuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturdu. Burada bakımları yapılan köpekler, sahiplendirilmek üzere sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

GAZİANTEP'te, son yasayla sokaklardan toplanan hayvanlar için Burç Tabiat Parkı'nda 100 dönümlük doğal yaşam alanı oluşturuldu. Türkiye'de ilk olma özelliğindeki alana getirilen sokak köpekleri, tedavi ve bakımları yapılıp, sahiplendiriliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, "Doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada bakımları yapılan köpekleri, sosyal medya hesabı üzerinden sahiplendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren 17 maddelik, 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre, sahipsiz hayvanlar, ilgili belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek, rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar buralarda barındırılacak. Bununla ilgili çalışma yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi yetkilileri, 100 dönümlük alanda yemlikleri, sulukları, serinleme havuzları ve kulübeleri de içinde olan Doğal Yaşam Parkı inşa etti. Sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle de uygulama başlatılıp, tedavisi ve bakımları tamamlanan köpekleri sosyal medya hesaplarından sahiplendirilmeye başlandı.

KÖPEKLER DOĞAYLA İÇ İÇE YAŞIYOR

Burç Tabiat Parkı içinde 100 dönümlük alana kurulu Türkiye'de ilk olma özelliğindeki doğal yaşam alanına getirilen sokak köpekleri için besleme noktaları, kulübe ve sundurmalar, sıcak havalara karşı serinleme havuzları, stres kontrolü için kum havuzları ve oyun parkuru bulunuyor. Bakıcılarının kontrolü altında yaşamlarını sürdüren sokak köpekleri burada doğayla iç içe vakit geçirirken, sahiplendirilmeyi de bekliyor.

'SOSYAL MEDYA ÇOK YARDIMCI OLACAK'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Celal Özsöyler, yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirdikten sonra tekrar aldıkları bölgeye bıraktıklarını hatırlattı. Yasanın ardından hayvanların doğal yaşam alanında hayatlarını sürdürdüklerini ve sahiplendirme işlemleri için sosyal medya hesaplarının kendilerine çok yardımcı olacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"Yeni yasadan önce sahipsiz sokak köpeklerini alıp tedavilerini gerçekleştirip tekrar aldığımız bölgelere bırakıyorduk. Oralarda yemlik ve suluklar yapmıştık. 250 farklı besleme noktalarımız vardı. Yeni yasaya göre, başıboş ve sahipsiz köpekleri barınaklarımıza getirdikten sonra, ilk etapta sağlık kontrollerinden geçiriyoruz. Ardından burada kısırlaştırarak bakımlarını yaparak barındırıyoruz. Bunun için daha önceden Burç ormanları içerisinde 100 bin metrekarelik bir doğal yaşam alanı hazırlamıştık. Burada hayvanların bütün sosyal donatı alanları ve onlara iyi gelecek her şey düşünülmüş durumda. Tüm hayvanlara rahatlıkla yetebilecek kadar kulübe, yemlik ve suluk bulunuyor. Sıcaktan ve yağışlardan etkilenmemeleri için yine hazırlıklar yapmıştık. Ayrıca yaz aylarında sıcaklardan etkilenmemeleri oluşturduğumuz havuzda hem serinleyip hem oynuyorlar. Bu doğal yaşam alanında şu anda 250 köpeğimiz bulunuyor. Burada tüm bakımları yapıldıktan sonra köpeklerimizin fotoğraflarını sosyal medya hesabımızdan paylaşarak sahiplendirmeye çalışıyoruz."

'ÖTANAZİ YA DA UYUTMA UYGULAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Özsöyler, yeni yasada bazı konuların yanlış anlaşıldığını ifade etti. Ötanazi ya da uyutma gibi uygulamaların kesinlikle olmadığını, ilk amaçlarının sokak köpeklerini sahiplendirmek ya da yaşamlarını sürdürecek konforlu alanlar inşa etmek olduğunu anlatan Özsöyler, "İhbar geldiği zaman bizim ekiplerimiz gidiyorlar. Eğer yaralı ya da hastaysa ambulansla alınarak hayvanımızın tedavisi yapılıyor. Sağlığına kavuştuktan sonra bu yaşam alanımıza getirerek yaşamını burada sürdürmesine olanak tanıyoruz. Bazı insanların yanlış anladığı gibi ötenazi ya da uyutma gibi bir uygulama kesinlikle yok. Burada her türlü bakımını yaptığımız köpek ve kedilerimiz sahiplendirilene kadar doğal yaşam alanında barındırılıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya Gaziantep Hayvan Hakları Çevre Yaşam Güncel Haberler

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin 'Öldürün' kararına kanaat önderleri engel oldu

İmamın eşini başka bir imam kaçırdı! Aile meclisinin "Öldürün" kararına kanaat önderleri engel oldu

 Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz

MHP'li meclis üyesinden CHP'li belediye başkanına tehdit: Ülkü Ocakları'nı misafir edersek girecek yeriniz kalmaz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title